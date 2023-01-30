Цифровые разработки «Газпромнефть-СМ» признаны лучшими IT-проектами года

Платформа по разработке рецептур смазочных материалов «Алхимик» — уникальный цифровой продукт на российском рынке. Система на основе технологии искусственного интеллекта сопоставляет набор требуемых эксплуатационных характеристик будущего масла с накопленной исследовательской базой компании и подбирает оптимальный состав. Цифровая платформа в три раза сокращает срок разработки рецептур и позволяет специалистам «Газпромнефть-СМ» сосредоточиться на детальном улучшении технических свойств и характеристик масла. Новый инструмент дает возможность в самые короткие сроки создавать специализированные продукты для промышленных предприятий, а также расширять ассортимент высокотехнологичных смазочных материалов для всех сегментов потребителей.