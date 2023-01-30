Цифровые разработки «Газпромнефть-СМ» признаны лучшими IT-проектами года

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Из более 400 работ, вышедших в финал премии, высокую оценку жюри получили сразу два цифровых продукта «Газпромнефть-СМ»: платформа для разработки рецептур смазочных материалов («Алхимик») и система для управления продажами и маркетинговыми акциями («Mercapp»). IT-решения были созданы и внедрены в технологические процессы компании в рамках масштабной цифровой трансформации бизнеса «Газпромнефть-СМ».
Платформа по разработке рецептур смазочных материалов «Алхимик» — уникальный цифровой продукт на российском рынке. Система на основе технологии искусственного интеллекта сопоставляет набор требуемых эксплуатационных характеристик будущего масла с накопленной исследовательской базой компании и подбирает оптимальный состав. Цифровая платформа в три раза сокращает срок разработки рецептур и позволяет специалистам «Газпромнефть-СМ» сосредоточиться на детальном улучшении технических свойств и характеристик масла. Новый инструмент дает возможность в самые короткие сроки создавать специализированные продукты для промышленных предприятий, а также расширять ассортимент высокотехнологичных смазочных материалов для всех сегментов потребителей.
Надежное сотрудничество «Газпромнефть-СМ» с партнерами помогает выстраивать система для управления продажами и маркетинговыми акциями «Mercapp». Цифровой продукт создан для дистрибьюторов компании в России и странах СНГ. Расширенный функционал «Mercapp»: возможность оперативного управления персоналом, маркетинговые инструменты, современный пользовательский интерфейс — позволяют партнерам компании эффективнее выстраивать свою работу и своевременно обеспечивать качественными смазочными материалами клиентов.
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:
«Цифровая трансформация „Газпромнефть-СМ“ — это не только повышение эффективности работы компании, но и, прежде всего, создание комфортных условий работы и новых возможностей для наших партнеров. Цифровые разработки специалистов „Газпромнефть-СМ“ позволяют находить индивидуальный подход к каждому дистрибьютору или клиенту, и это становится конкурентным преимуществом не только для нас, но и для наших партнеров».
«Газпромнефть-смазочные материалы» — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли, российского и международного рынков смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции для всех секторов рынка. Продукция компании имеет одобрения и допуски ведущих производителей техники.
Конкурс «Проект года» — премия профессионального сообщества лидеров цифровой трансформации CIO Global. С 2012 года крупнейшие российские компании представляют на конкурс IT-решения в разных отраслях. Премия стала площадкой для лучших практик в области информационных технологий и цифровой трансформации в России.