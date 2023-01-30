Суд в Омске обязал снести Забайкальскую ярмарку из-за долга в 44 миллиона рублей

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 06:16
Департамент имущественных отношений мэрии Омска выиграл суд против ООО «Империал-2000» — компания владеет ярмаркой «Забайкальская» в Советском округе Омска в пределах улиц Мира — Дружбы — Забайкальской. Об этом свидетельствует сообщение Арбитражного суда Омска.
Ярмарка действует здесь с августа 1999 года, и в последние несколько лет собственник перестал платить за аренду. В итоге накопился долг в 44 млн рублей, и мэрия решила расторгнуть договор аренды. О том, что «Империал-2000» должно освободить участок, мэрия предупредила арендатора за 3 месяца, как того и требует закон. В январе 2022 года договор аренды расторгли, однако участок под ярмаркой до сих пор не вернули мэрии.
Как оказалось, компания подала встречный иск к мэрии, заявив, что после сноса ярмарки она не сможет осуществлять уставную деятельность и уволит всех своих сотрудников, что может сказаться на экономике города. Этот иск в суде отклонили и потребовали организацию освободить участок от киосков и оборудования и вернуть его мэрии в первоначальном виде.
Также в декабре 2022 года в Арбитражный суд поступил иск о взыскании с владельцев Забайкальской ярмарки еще 6.25 млн рублей долга по аренде за время с 1 декабря 2020 года по 28 января 2022 года, а также 6.82 млн рублей пени.
Ранее Город55 сообщал, что напротив ТРЦ «Кристалл» в Омске появился новый рынок.