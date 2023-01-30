Суд в Омске обязал снести Забайкальскую ярмарку из-за долга в 44 миллиона рублей

Ярмарка действует здесь с августа 1999 года, и в последние несколько лет собственник перестал платить за аренду. В итоге накопился долг в 44 млн рублей, и мэрия решила расторгнуть договор аренды. О том, что «Империал-2000» должно освободить участок, мэрия предупредила арендатора за 3 месяца, как того и требует закон. В январе 2022 года договор аренды расторгли, однако участок под ярмаркой до сих пор не вернули мэрии.