Благоустройство из 90-ых. В Омске строят вереницу киосков у «подножия» ТРЦ

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Группа павильонов, ничем не уступающая по площади, например, привокзальной, появилась в Омске прямо у ТРЦ «Кристалл». Свежие киоски стоят рядком, еще без стекол и вывесок, припыленные снегом. Если у того же «Каскада» возвели павильоны чуть в стороне, то здесь решили не церемониться с пространством.
Жители Советского округа только обрадовались, что многочисленные «ларьки» с микрофинансовыми организациями убрали со старой остановки со стороны комплекса «Европа», как тут же принялись забивать сваи для новых. Возможно, здесь откроется крытая муниципальная ярмарка, а может, и «микрозаймы», вытесненные с противоположной стороны после переноса остановки. Время покажет, кому достанется проходимое «подножье Кристалла».