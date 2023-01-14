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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Благоустройство из 90-ых. В Омске строят вереницу киосков у «подножия» ТРЦ

Сегодня, 14:03
Фото: Город55

В одну из самых проходимых точек Омска «воткнули» целый рынок из ларьков

В Омске решили перегородить проход еще к одному торговому центру.

Группа павильонов, ничем не уступающая по площади, например, привокзальной, появилась в Омске прямо у ТРЦ «Кристалл». Свежие киоски стоят рядком, еще без стекол и вывесок, припыленные снегом.  Если у того же «Каскада» возвели павильоны чуть в стороне, то здесь решили не церемониться с пространством.

Жители Советского округа только обрадовались, что многочисленные «ларьки» с микрофинансовыми организациями убрали со старой остановки со стороны комплекса «Европа»,  как тут же принялись забивать сваи для новых. Возможно, здесь откроется крытая муниципальная ярмарка, а может, и «микрозаймы», вытесненные с противоположной стороны после переноса остановки. Время покажет, кому достанется  проходимое «подножье Кристалла».

Фото: Город55
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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Благоустройство города#Киоски#Торговля#ТРЦ Кристалл#Советский округ
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