Благоустройство из 90-ых. В Омске строят вереницу киосков у «подножия» ТРЦ

Жители Советского округа только обрадовались, что многочисленные «ларьки» с микрофинансовыми организациями убрали со старой остановки со стороны комплекса «Европа», как тут же принялись забивать сваи для новых. Возможно, здесь откроется крытая муниципальная ярмарка, а может, и «микрозаймы», вытесненные с противоположной стороны после переноса остановки. Время покажет, кому достанется проходимое «подножье Кристалла».