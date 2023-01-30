Омский боец Шлеменко предложил назвать одну из улиц города именем Александра Пушницы

О переименовании улиц в честь спортсменов и спортивных достижений говорил на прошлой неделе и губернатор Омской области Александр Бурков. Отвечая на вопросы журналистов, глава региона рассказал, что улица в честь хоккейного клуба "Авангард" в скором времени появится в новом микрорайоне на Левом берегу.