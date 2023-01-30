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Published Сегодня, 06:07

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Updated Сегодня, 06:12

Омский боец Шлеменко предложил назвать одну из улиц города именем Александра Пушницы

30 января 2023, 06:07
Фото: Александр Шлеменко
Недавно Шлеменко брал интервью у легендарного самбиста, которое стало для Александра Пушницы последним.

Омский боец ММА Александр Шлеменко предложил назвать одну из улиц Омска в честь знаменитого самбиста, трехкратного чемпиона мира Александра Пушницы. Об этом Шлеменко рассказал в социальных сетях. Напомним, Александр Пушница ушел из жизни 27 января на 74-м году жизни.

«Не так давно мы записали интервью с Александром Михайловичем. Это был проект омских журналистов, мне надо было самому выбрать любого человека в Омске, с которым я хотел бы записать интервью. Я выбрал разговор с Александром Михайловичем, он приехал к нам в зал, мы пообщались. И так получилось, что это его последнее интервью. Считаю, что правильным было бы назвать в честь Александра Михайловича Пушницы одну из улиц в нашем городе Омске. Он точно заслужил, чтобы мы его помнили», — сообщил Александр Шлеменко на странице «ВКонтакте».

О переименовании улиц в честь спортсменов и спортивных достижений говорил на прошлой неделе и губернатор Омской области Александр Бурков. Отвечая на вопросы журналистов, глава региона рассказал, что улица в честь хоккейного клуба "Авангард" в скором времени появится в новом микрорайоне на Левом берегу.

Ушел из жизни самый лучший самбист страны Александр Пушница
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Александр Шлеменко#Александр Пушница#Город
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