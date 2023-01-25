Стало известно, где в Омске появится улица в честь «Авангарда»

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
В Омске в скором времени может появиться улица Авангард. Александр Бурков на пресс-конференции 25 января рассказал, где она будет проходить.
Переименовать улицу в честь омского хоккейного клуба Бурков вместе с администрацией города пообещали еще в 2021 году. Обещания остались в силе: уже договорились с застройщиком «Брусника», который возводит новый микрорайон на Левом берегу.
Если в сезоне 2022/2023 «Авангард» снова победит в Кубке Гагарина, то улицы с таким названием могут появиться и в других городах Омской области: Таре, Исилькуле или Калачинске.
Напомним, что сегодня состоится очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. «Авангард» встретится с «Трактором» на домашнем льду. Игра начнется в 19.30 по местному времени.