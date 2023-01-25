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Posted Сегодня, 05:31

Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Стало известно, где в Омске появится улица в честь «Авангарда»

Сегодня, 05:31
Фото: 1MI
Иллюстрация
В случае победы «ястребов» в Кубке Гагарина улицы, названные в честь «Авангарда», могут появиться и в других городах Омской области.

В Омске в скором времени может появиться улица Авангард. Александр Бурков на пресс-конференции 25 января рассказал, где она будет проходить.

Переименовать улицу в честь омского хоккейного клуба Бурков вместе с администрацией города пообещали еще в 2021 году. Обещания остались в силе: уже договорились с застройщиком «Брусника», который возводит новый микрорайон на Левом берегу.

Если в сезоне 2022/2023 «Авангард» снова победит в Кубке Гагарина, то улицы с таким названием могут появиться и в других городах Омской области: Таре, Исилькуле или Калачинске.

Напомним, что сегодня состоится очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. «Авангард» встретится с «Трактором» на домашнем льду. Игра начнется в 19.30 по местному времени.

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#Юлия Истомина#ХК Авангард#Авангард#Улица#Пресс-конференция#Губернатор#Город#Общество#Новости#Омск#Омская область#Александр Бурков
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