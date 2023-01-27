Ушел из жизни самый лучший самбист страны Александр Пушница

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил у себя в телеграм-канале о смерти Александра Пушницы — почетного гражданина Омска и Омской области, трижды выигрывавшего на чемпионатах мира золото, лучшего самбиста СССР.
Он ушел на 74 году жизни. Это невосполнимая потеря для всего спортивного сообщества России и Омска, для всех воспитанников, родных и друзей спортсмена. Редакция выражает искренние соболезнования всем, кто знал и будет помнить Александра Пушницу.