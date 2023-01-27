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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Ушел из жизни самый лучший самбист страны Александр Пушница

27 января 2023, 12:45
Фото: телеграмм-канал мэра Омска
Омские спортсмены остались без наставника, а близкие — без доброго отца и друга. Скончался самый титулованный самбист СССР.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил у себя в телеграм-канале о смерти Александра Пушницы — почетного гражданина Омска и Омской области, трижды выигрывавшего на чемпионатах мира золото, лучшего самбиста СССР.

Он ушел на 74 году жизни. Это невосполнимая потеря для всего спортивного сообщества России и Омска, для всех воспитанников, родных и друзей спортсмена. Редакция выражает искренние соболезнования всем, кто знал и будет помнить Александра Пушницу.

#Дарья Зыкова#Смерть#Некролог#Самбо#Спортсмены#Спорт#Почетный гражданин#Новости#Омск#Омская область#Александр Пушница
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