Ушел из жизни самый лучший самбист страны Александр Пушница

Он ушел на 74 году жизни. Это невосполнимая потеря для всего спортивного сообщества России и Омска, для всех воспитанников, родных и друзей спортсмена. Редакция выражает искренние соболезнования всем, кто знал и будет помнить Александра Пушницу.