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Александр Пушница

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В Омске окончательно одобрили еще одну мемориальную доску с именем Пушницы
23 октября, 11:41
Омские депутаты одобрили еще одну мемориальную доску с именем Пушницы
10 октября, 08:59
На деньги Виктора Шрейдера: в Омске появится мемориальная доска с именем Пушницы
17 июля, 06:46
2023
В Омске планируют создать спортивную школу имени Александра Пушницы
4 августа 2023, 09:37
В Омске простились с Александром Пушницей
В последний путь великого спортсмена пришли проводить 2400 человек.
31 января 2023, 02:46
Омский боец Шлеменко предложил назвать одну из улиц города именем Александра Пушницы
Недавно Шлеменко брал интервью у легендарного самбиста, которое стало для Александра Пушницы последним.
30 января 2023, 06:07
Ушел из жизни самый лучший самбист страны Александр Пушница
27 января 2023, 12:45

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