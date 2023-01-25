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Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Завершилось расследование. Омичу, насиловавшему родных детей, грозит до 20 лет срока

Сегодня, 10:30
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске расследовали дело о сексуальном насилии над маленькими детьми со стороны отца

От 12 до 20 лет: такое наказание грозит отцу-педофилу, который мучил троих маленьких омичей.

Пресс-служба СКР Омской области сообщила о том, что ведомство завершило расследование уголовного дела в отношении 34-летнего омича, обвиняемого в совершении 15 эпизодов насилия над собственными детьми. Дело возбуждали по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Следствие установило, что с 2017 по 2019 год подозреваемый совершал действия сексуального характера в отношении 5-летней дочери и ее младших братьев, которые в силу возраста не осознавали, что происходит.

Напомним, о преступлении спустя несколько лет, в октябре 2022 года сообщила сводная 19-летняя сестра потерпевших. Источник Города55 сообщал, что об издевательствах знала и мать ребятишек. Впоследствии родителей лишили прав. Детей изъяли еще до заявления старшей сестры, поскольку родители злоупотребляли алкоголем.

Мужчина находится под стражей, следствие готовит материалы дела для передачи в суд. Обвиняемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Следственный комитет сообщает, что при ведомстве работает круглосуточная горячая линия «Ребенок в опасности!» с коротким номером 123.

В Омске родной отец целый год домогался своих маленьких детей
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#Дарья Зыкова#СУ СКР Омской области#Домашнее насилие#Дети#Педофилия#Уголовное дело#Новости#Омская область#Омск
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