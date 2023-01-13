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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Эксперт: Больше всего цена в РФ в 2022 году снизилась на «борщевой набор»

Сегодня, 14:09
Фото: 1MI
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев рассказал, что в минувшем году в России больше остальных в рознице упали в цене овощи из так называемого «борщевого набора»: капуста (- 55,1%), картофель (- 32,8%), свекла (- 29,8%) и морковь (- 22,9%).

Кроме того, по его словам, существенно подешевели гречневая крупа (- 7,5%) и куриные яйца (- 6,6%). Об этом пишут «Известия».

Караваев пояснил, что снижение цен на эти овощи и крупу объясняется высоким урожаем, а удешевление куриных яиц обусловлено укреплением рубля и ростом внутреннего производства, причем, в годовом выражении данная тенденция продолжилась. Одновременно с этим эксперт отметил, что подорожание ряда товаров в прошлом году связано с ростом затрат на логистику, колебаниями валютного курса и изменением ставки Центробанка.

#Алина Ибрагимова#Экономика
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