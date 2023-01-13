Эксперт: Больше всего цена в РФ в 2022 году снизилась на «борщевой набор»

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Кроме того, по его словам, существенно подешевели гречневая крупа (- 7,5%) и куриные яйца (- 6,6%). Об этом пишут «Известия».
Караваев пояснил, что снижение цен на эти овощи и крупу объясняется высоким урожаем, а удешевление куриных яиц обусловлено укреплением рубля и ростом внутреннего производства, причем, в годовом выражении данная тенденция продолжилась. Одновременно с этим эксперт отметил, что подорожание ряда товаров в прошлом году связано с ростом затрат на логистику, колебаниями валютного курса и изменением ставки Центробанка.