Эксперт: Больше всего цена в РФ в 2022 году снизилась на «борщевой набор»

Караваев пояснил, что снижение цен на эти овощи и крупу объясняется высоким урожаем, а удешевление куриных яиц обусловлено укреплением рубля и ростом внутреннего производства, причем, в годовом выражении данная тенденция продолжилась. Одновременно с этим эксперт отметил, что подорожание ряда товаров в прошлом году связано с ростом затрат на логистику, колебаниями валютного курса и изменением ставки Центробанка.