Зарплата до 54 тысяч рублей. Омск ищет новых «замов» в департаменты

На сайте администрации Омска в разделе «Госслужба» появились новые вакансии. Ищут в мэрии двоих заместителей директоров департаментов на зарплату до 54 тыс рублей. Зама директору департамента культуры надеются найти в срок до конца февраля, а зама директору департамента имущественных отношений ищут до конца января. Кроме этого, никаких технических различий в вакансиях нет.
Требуют от соискателей одно и то же — умение мыслить критически и стратегически, вести переговоры, редактировать документацию на высоком стилистическом уровне. Командировок не обещают, зато предупреждают о ненормированном рабочем дне. Ждут человека с высшим образованием, стажем работы на госслужбе не менее двух лет и знанием Конституции.
Напомним, недавно также опубликовали вакансию, в которой искали помощника в министерство на оклад в 12 тыс. рублей.