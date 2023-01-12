Зарплата до 54 тысяч рублей. Омск ищет новых «замов» в департаменты

Требуют от соискателей одно и то же — умение мыслить критически и стратегически, вести переговоры, редактировать документацию на высоком стилистическом уровне. Командировок не обещают, зато предупреждают о ненормированном рабочем дне. Ждут человека с высшим образованием, стажем работы на госслужбе не менее двух лет и знанием Конституции.