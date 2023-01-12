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Зарплата до 54 тысяч рублей. Омск ищет новых «замов» в департаменты

Сегодня, 09:45
Фото: Город55

В Омске ищут двоих новых госслужащих в департаменты культуры и имущества

Омские департаменты предлагают среднюю зарплату и ненормированный день. Ищут новых госслужащих в департаменты культуры и имущественных отношений.

На сайте администрации Омска в разделе «Госслужба» появились новые вакансии. Ищут в мэрии двоих заместителей директоров департаментов на зарплату до 54 тыс рублей. Зама директору департамента культуры надеются найти в срок до конца февраля, а зама директору департамента имущественных отношений ищут до конца января. Кроме этого, никаких технических различий в вакансиях нет.

Требуют от соискателей одно и то же — умение мыслить критически и стратегически, вести переговоры, редактировать документацию на высоком стилистическом уровне. Командировок не обещают, зато предупреждают о ненормированном рабочем дне. Ждут человека с высшим образованием, стажем работы на госслужбе не менее двух лет и знанием Конституции.

Напомним, недавно также опубликовали вакансию, в которой искали помощника в министерство на оклад в 12 тыс. рублей.

В Омске открыли вакансию помощника в министерство с окладом в 12 тысяч рублей
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#Дарья Зыкова#Город#Общество#Новости#Омск#Мэрия#Вакансии#Департамент культуры#Департамент имущественных отношений#Назначения и отставки#Госслужба
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