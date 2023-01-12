В Омске открыли вакансию помощника в министерство с окладом в 12 тысяч рублей

Заработная плата складывается из окладной части (12 584 рубля), далее начисляется оклад за первый классный чин по должности советника (3 032 рубля 31 копейка), также идут ежемесячные надбавки в 125% должностного оклада и ежемесячное поощрение в размере 50% должностного оклада. За выслугу лет на госслужбе устанавливается ежемесячная надбавка от 10% до 30% от должностного оклада. Общая зарплата будущего советника составит от 28 до 38 тыс рублей.