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В Омске открыли вакансию помощника в министерство с окладом в 12 тысяч рублей

Сегодня, 04:24
Фото: Город55
Документы подают на сайте до 31 января 2023 года.

С 11 января открыли вакансию советника в министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Согласно порталу Госслужба, отбор пройдет на конкурсной основе.

В должностные обязанности входит организация, обеспечивание деятельности областной межведомственной комиссии, участие в подготовке предложений по реализации политики, сбор и обработка информации, поступающей от органов государственной власти, местного самоуправления, организация отдыха детей и их оздоровления, оказание методической помощи специалистам органов власти.

Заработная плата складывается из окладной части (12 584 рубля), далее начисляется оклад за первый классный чин по должности советника (3 032 рубля 31 копейка), также идут ежемесячные надбавки в 125% должностного оклада и ежемесячное поощрение в размере 50% должностного оклада. За выслугу лет на госслужбе устанавливается ежемесячная надбавка от 10% до 30% от должностного оклада. Общая зарплата будущего советника составит от 28 до 38 тыс рублей.

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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Министерство#Вакансия
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