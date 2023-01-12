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Смерть витала в воздухе. Выяснилось, чем дышали омичи перед Новым годом

Сегодня, 05:29
Фото: 1MI
иллюстрация

В омском воздухе нашли оксид углерода

Выбросы фиксировались всего дважды, но это повлияло на общий уровень загрязнения воздуха.

В Обь-Иртышском УГМС сообщили об итогах мониторинга воздуха в Омске в декабре 2022 года. Оказалось, что жители сразу двух округов подвергались опасности и дышали едким веществом — оксидом углерода.

Выбросы фиксировались дважды, один раз — в Советском округе города, другой —  в Ленинском округе. В целом по городу уровень загрязнения из-за этого был «повышенным». Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на стационарных постах г. Омска не зарегистрированы.

Отмечается, что всего в декабре 2022 года было взято 1011 проб воздуха. Также известно, что в течение декабря примерно раз в два дня объявлялся режим НМУ — он действовал 16 дней из 31.

Фото: omsk-meteo.ru
#Город#Новости#Омская область#Выбросы#Воздух#Вещества#Опасные вещества#Ольга Акамова#Омск
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