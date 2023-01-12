В Обь-Иртышском УГМС сообщили об итогах мониторинга воздуха в Омске в декабре 2022 года. Оказалось, что жители сразу двух округов подвергались опасности и дышали едким веществом — оксидом углерода.
Выбросы фиксировались дважды, один раз — в Советском округе города, другой — в Ленинском округе. В целом по городу уровень загрязнения из-за этого был «повышенным». Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на стационарных постах г. Омска не зарегистрированы.
Отмечается, что всего в декабре 2022 года было взято 1011 проб воздуха. Также известно, что в течение декабря примерно раз в два дня объявлялся режим НМУ — он действовал 16 дней из 31.