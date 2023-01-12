Выбросы фиксировались дважды, один раз — в Советском округе города, другой — в Ленинском округе. В целом по городу уровень загрязнения из-за этого был «повышенным». Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на стационарных постах г. Омска не зарегистрированы.