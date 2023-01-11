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Люди мерзли, горел дом и закончились прения по громкому делу. Омск сегодня

Сегодня, 14:40
Фото: 1MI
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Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. В Кировском районном суде закончились прения по делу в отношении бывшего руководителя УМВД Омска Евгения Быкова. Подсудимый выступит с последним словом 17 января. Пока еще Евгения не лишили звания полковника, несмотря на обвинения в получении взяток на общую сумму около 7 млн рублей и прикрытие нелегальной торговли сигаретами и алкоголем, также как и за «крышевание» массажных салонов.

Приговор экс-начальнику омской полиции Быкову готовятся огласить до конца января
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Новость № 2. Пожар в «Нефтяниках» привлек внимание сразу двух правоохранительных ведомств. И прокуратура, и следственный комитет начали проверки в отношении газовиков после того, как во время замены газового крана случился пожар на последнем этаже девятиэтажки на ул. Бородина. Обошлось без пострадавших, но за газовиков «взялись», чтобы проверить, как соблюдаются требования закона к безопасности услуг по обслуживанию газового оборудования.

Ведомства взялись за газовиков после пожара в омской девятиэтажке
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Новость № 3. Жильцы трех омских многоэтажек на ул. Звездова остались на несколько часов без отопления из-за аварии на теплосетях. Устранили беду к вечеру, чтобы омичи не замерзли в квартирах в  разгар морозов.

Жителям домов в центре Омска на ночь вернули отопление
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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Город#Происшествия#Уголовное дело#Суд#Новости#Итоги#Омская область#Авария#Следственный комитет#Евгений Быков
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