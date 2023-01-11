Новость № 2. Пожар в «Нефтяниках» привлек внимание сразу двух правоохранительных ведомств. И прокуратура, и следственный комитет начали проверки в отношении газовиков после того, как во время замены газового крана случился пожар на последнем этаже девятиэтажки на ул. Бородина. Обошлось без пострадавших, но за газовиков «взялись», чтобы проверить, как соблюдаются требования закона к безопасности услуг по обслуживанию газового оборудования.