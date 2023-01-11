Приговор экс-начальнику омской полиции Быкову готовятся огласить до конца января

В Кировском районном суде города Омска близится к финалу рассмотрение громкого уголовного дела в отношении бывшего руководителя УМВД по городу Омску Евгения Быкова. Сегодня, 11 января, стороны закончили участвовать в прениях.
Напомним, пока еще полковника Быкова винят в получении взяток на общую сумму порядка 7 млн рублей за крышевание салонов с пикантным массажем Orange, которыми владеет омский предприниматель Александр Игнатьев, а также за прикрытие нелегальной торговли контрафактными сигаретами и алкоголем.
По версии следствия, посредниками в этих взятках были подчиненный Быкова, экс-начальник отдела по исполнению административного законодательства Михаил Лебедев и их общий знакомый Сергей Павлов. Между собой последних все участники этой схемы называли Гусь и Волосатый.
Сам Евгений Быков всякое участие во взяточничестве отрицает, а его адвокаты назвали все доказательства по делу «откровенной туфтой».
Однако гособвинение придерживается совсем другой позиции. Оно запросило для Быкова 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в 26 млн рублей, лишение звания полковника и конфискацию некоторого имущества.
Последнее слово подсудимый произнесет 17 января, после чего суд удалится в совещательную комнату. Спустя некоторое время приговор озвучат сторонам.