Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Приговор экс-начальнику омской полиции Быкову готовятся огласить до конца января

Сегодня, 11:48
Фото: Город55
Евгений Быков и адвокаты
Последнее слово подсудимый произнесет уже 17 января.

В Кировском районном суде города Омска близится к финалу рассмотрение громкого уголовного дела в отношении бывшего руководителя УМВД по городу Омску Евгения Быкова. Сегодня, 11 января, стороны закончили участвовать в прениях.

Напомним, пока еще полковника Быкова винят в получении взяток на общую сумму порядка 7 млн рублей за крышевание салонов с пикантным массажем Orange, которыми владеет омский предприниматель Александр Игнатьев, а также за прикрытие нелегальной торговли контрафактными сигаретами и алкоголем.

«Крыша» съехала, салон стоит. Что происходит с заведениями пикантного массажа в Омске
Узнать подробнее

По версии следствия, посредниками в этих взятках были подчиненный Быкова, экс-начальник отдела по исполнению административного законодательства Михаил Лебедев и их общий знакомый Сергей Павлов.  Между собой последних все участники этой схемы называли Гусь и Волосатый.

Гусь, Еврей и Волосатый. Кто «подставил» экс-начальника омской полиции Быкова
Узнать подробнее

Сам Евгений Быков всякое участие во взяточничестве отрицает, а его адвокаты назвали все доказательства по делу «откровенной туфтой».

«Откровенная туфта». Адвокат экс-главы омской полиции Быкова оценил уголовное дело
Узнать подробнее

Однако гособвинение придерживается совсем другой позиции. Оно запросило для Быкова 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в 26 млн рублей, лишение звания полковника и конфискацию некоторого имущества.

Обвинение запросило для экс-начальника омской полиции Быкова 11 лет колонии
Узнать подробнее

Последнее слово подсудимый произнесет 17 января, после чего суд удалится в совещательную комнату. Спустя некоторое время приговор озвучат сторонам.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Суд#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Евгений Быков#Михаил Лебедев#Полиция#Взятка#Итим#Коррупция
Подпишитесь
Младенец из видео омской стримерши «Кипишной» попал на операционный стол
Сегодня, 11:23
Глупость или расчет? Омичка-стримерша вызвала бурное обсуждение в сети Интернет
Сегодня, 09:13
Три дома в самом центре Омска оказались без тепла в разгар морозов
Сегодня, 09:06
Муж и жена — одна сатана. В Омске приговорили к срокам двоих служителей закона
Сегодня, 10:50
Опасения были не напрасными. В Омске квитанции энергосбыта оказались некорректными
Сегодня, 07:09