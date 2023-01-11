Приговор экс-начальнику омской полиции Быкову готовятся огласить до конца января

По версии следствия, посредниками в этих взятках были подчиненный Быкова, экс-начальник отдела по исполнению административного законодательства Михаил Лебедев и их общий знакомый Сергей Павлов. Между собой последних все участники этой схемы называли Гусь и Волосатый.