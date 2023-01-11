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Ведомства взялись за газовиков после пожара в омской девятиэтажке

Сегодня, 11:21
Фото: Пресс-служба прокуратуры Омской области
СКР и прокуратура проверят, соблюдалась ли техника безопасности газовиками. Предварительно установили, что пожар в омской девятиэтажке произошел из-за недавней замены газового крана в квартире.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о начале проверки. В ведомстве выяснят, соблюдалось ли законодательство при обслуживании внутриквартирного газового оборудования. ГУ МЧС Омской области передали им информацию о том, что причиной сегодняшнего пожара в девятиэтажке на ул. Бородина стало нарушение техники безопасности при проведении работ по замене газового оборудования. 

Прокуратура Советского округа оценит как соблюдение требований закона о безопасности при выполнении работ, так и требований к образованию и обучению сотрудников газовой службы. Если найдутся основания, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также пресс-служба СКР Омской области сообщила о том, что инициирована доследственная проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. По информации следователей, пожар спровоцировала утечка бытового газа прямо во время работы мастера-газовика. Он менял кран на плите и газо-воздушная смесь воспламенилась. 

Напомним, пожар потушили полностью за два часа, самостоятельно эвакуировались пятнадцать человек, еще шестерых пришлось выводить пожарным из зоны плотного задымления. 

Потушили за 2 часа. В Омске загорелась девятиэтажка
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#Дарья Зыкова#Происшествия#Прокуратура Омской области#СУ СКР Омской области#Новости#Омск#Пожары#Газовое оборудование#Проверки#Многоквартирный дом
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