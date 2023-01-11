Ведомства взялись за газовиков после пожара в омской девятиэтажке

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о начале проверки. В ведомстве выяснят, соблюдалось ли законодательство при обслуживании внутриквартирного газового оборудования. ГУ МЧС Омской области передали им информацию о том, что причиной сегодняшнего пожара в девятиэтажке на ул. Бородина стало нарушение техники безопасности при проведении работ по замене газового оборудования.
Прокуратура Советского округа оценит как соблюдение требований закона о безопасности при выполнении работ, так и требований к образованию и обучению сотрудников газовой службы. Если найдутся основания, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Также пресс-служба СКР Омской области сообщила о том, что инициирована доследственная проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. По информации следователей, пожар спровоцировала утечка бытового газа прямо во время работы мастера-газовика. Он менял кран на плите и газо-воздушная смесь воспламенилась.
Напомним, пожар потушили полностью за два часа, самостоятельно эвакуировались пятнадцать человек, еще шестерых пришлось выводить пожарным из зоны плотного задымления.