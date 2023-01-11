Ведомства взялись за газовиков после пожара в омской девятиэтажке

Прокуратура Советского округа оценит как соблюдение требований закона о безопасности при выполнении работ, так и требований к образованию и обучению сотрудников газовой службы. Если найдутся основания, будут приняты меры прокурорского реагирования.



Также пресс-служба СКР Омской области сообщила о том, что инициирована доследственная проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. По информации следователей, пожар спровоцировала утечка бытового газа прямо во время работы мастера-газовика. Он менял кран на плите и газо-воздушная смесь воспламенилась.