Как сообщалось ранее, авария в центре Омска, из-за которой произошло отключение трех домов на улице Звездова. Спустя несколько часов после возникновения аварии в городском Управлении городского хозяйства сообщили, что «Тепловая компания» восстановила теплосети и начала подключать дома к теплу.
«Повреждение тепловой сети на ул. Звездова, 129/1 — устранено. Специалисты проводят запуск теплоснабжения в жилые дома и административные здания», — сообщили в УДХБ Омска.
Напомним, авария на теплосетях в центре Омска затронула три многоквартирных дома. На ситуацию обратила внимание прокуратура.