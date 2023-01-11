Как сообщалось ранее, авария в центре Омска, из-за которой произошло отключение трех домов на улице Звездова. Спустя несколько часов после возникновения аварии в городском Управлении городского хозяйства сообщили, что «Тепловая компания» восстановила теплосети и начала подключать дома к теплу.