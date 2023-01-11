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Жителям домов в центре Омска на ночь вернули отопление

Сегодня, 14:18
Фото: 1MI
иллюстрация
В «Тепловой компании» сообщили, что аварию полностью устранили.

Как сообщалось ранее, авария в центре Омска, из-за которой произошло отключение трех домов на улице Звездова. Спустя несколько часов после возникновения аварии в городском Управлении городского хозяйства сообщили, что «Тепловая компания» восстановила теплосети и начала подключать дома к теплу.

«Повреждение тепловой сети на ул. Звездова, 129/1 — устранено. Специалисты проводят запуск теплоснабжения в жилые дома и административные здания», — сообщили в УДХБ Омска.

Напомним, авария на теплосетях в центре Омска затронула три многоквартирных дома. На ситуацию обратила внимание прокуратура.

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#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Отопление#Тепло
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