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Российский студент стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Сегодня, 10:44
Фото: piqsels.com
Студент факультета физической культуры МГОПУ Кирилл Ярмола стал победителем VIII чемпионата мира World Championship по пауэрлифтингу.

Об этом сообщает 360tv.ru. Юноша показал лучшие результаты по силовому двоеборью, народному жиму, жиму лежа, военному жиму, а также в становой тяге, в русском жиме в строгом подъеме на бицепс.

Кирилл Ярмола занял первое место в строгом подъеме на бицепс среди участников весом до 67,5 кг и стал победителем среди юношей в становой тяге в аналогичной весовой категории. По словам победителя, он был счастлив встретить известных спортсменов, в числе которых — тяжелоатлет и пауэрлифтер Кирилл Сарычев, с которым юноше удалось пообщаться. Все ожидания Кирилла Ярмолы, как он сам отметил, оправдались: он был настроен на победу и «так все и получилось».

Также юноша подчеркнул, что пауэрлифтинг стал для него не просто хобби, но частью жизни. У него уже есть ученики, которых он готовит к соревнованиям.

#Алина Ибрагимова#Спорт
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