Российский студент стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Об этом сообщает 360tv.ru. Юноша показал лучшие результаты по силовому двоеборью, народному жиму, жиму лежа, военному жиму, а также в становой тяге, в русском жиме в строгом подъеме на бицепс.
Кирилл Ярмола занял первое место в строгом подъеме на бицепс среди участников весом до 67,5 кг и стал победителем среди юношей в становой тяге в аналогичной весовой категории. По словам победителя, он был счастлив встретить известных спортсменов, в числе которых — тяжелоатлет и пауэрлифтер Кирилл Сарычев, с которым юноше удалось пообщаться. Все ожидания Кирилла Ярмолы, как он сам отметил, оправдались: он был настроен на победу и «так все и получилось».
Также юноша подчеркнул, что пауэрлифтинг стал для него не просто хобби, но частью жизни. У него уже есть ученики, которых он готовит к соревнованиям.