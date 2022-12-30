Российский студент стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Кирилл Ярмола занял первое место в строгом подъеме на бицепс среди участников весом до 67,5 кг и стал победителем среди юношей в становой тяге в аналогичной весовой категории. По словам победителя, он был счастлив встретить известных спортсменов, в числе которых — тяжелоатлет и пауэрлифтер Кирилл Сарычев, с которым юноше удалось пообщаться. Все ожидания Кирилла Ярмолы, как он сам отметил, оправдались: он был настроен на победу и «так все и получилось».