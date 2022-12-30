Омский «Авангард» отыгрался с 0:2 и забрал победу в последней игре 2022 по буллитам

На второй период «Авангард» вышел более заряженным и на драйве раз за разом создавал острые и опасные моменты у ворот Андрея Кареева, и пару раз в позиции один на один. Однако отыграть один гол у омичей получилось только на 29-й минуте матча, – отличился Федор Малыхин. Еще через 10 минут Владимир Ткачев с передачи Алексея Береглазова сравнял счет.