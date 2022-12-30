Омский «Авангард» отыгрался с 0:2 и забрал победу в последней игре 2022 по буллитам

В четверг, 30 декабря, на G-Drive Арене в Омске местный «Авангард» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча закончилась победой хозяев в серии послематчевых буллитов со счетом 3:2.
Первый период начался для омичей весьма тревожно: к 8-й минуте матча они уже«горели» со счетом 0:2. Сначала на 4-й минуте Александр Хмелевский с передачи Ивана Дроздова и Павла Коледова вывел уфимцев вперед, а на 8-й минуте Степан Санников сделал счет на табло 2:0 не в пользу хозяев.
Омичи всячески старались изменить положение и по броскам в створ перекидали «Салават», вот только других голов 11 700 пришедших на матч зрителей в первом отрезке игры больше так и не увидели.
На второй период «Авангард» вышел более заряженным и на драйве раз за разом создавал острые и опасные моменты у ворот Андрея Кареева, и пару раз в позиции один на один. Однако отыграть один гол у омичей получилось только на 29-й минуте матча, – отличился Федор Малыхин. Еще через 10 минут Владимир Ткачев с передачи Алексея Береглазова сравнял счет.
В третьей двадцатиминутке обе команды решили поосторожничать, видимо, держа в уме одно очко в случае ничейного результата в основное время. При этом уфимцы смотрелись как-то пободрее, но до голевого результата их рвение так и не дошло.
Лицезреть голов в овертайме G-Drive Арене не пришлось, и матч плавно перекочевал в серию буллитов. Для решающего момента и «Авангард», и «Салават Юлавев» сменили вратарей, – у омичей в ворота встал Андрей Мишуров у уфимцев – Илья Ежов. Мишуров отыграл на ноль и «Авангард» записал себе в победную копилку последнюю игру 2022 года.