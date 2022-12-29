Включили плиту, чтобы согреться. Появилась версия гибели омской семьи на пожаре

Напомним, сообщение о пожаре в одной из квартир в доме поступило в 20:40. Во время тушения из помещения вынесли бездыханные тела мужчины, женщины и маленькой девочки. Прибывшие на место врачи провели экстренные реанимационные мероприятия, но спасти ни взрослых, ни ребенка не удалось.