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Включили плиту, чтобы согреться. Появилась версия гибели омской семьи на пожаре

Сегодня, 06:46
Фото: СКР по Омской области
Возможный очаг пожара
Сейчас все возможные причины и обстоятельства трагедии выясняют следователи и эксперты.

В Омске силовики продолжают разбираться во всех нюансах пожара в многоквартирном доме на Космическом проспекте, который унес жизнь 40-летней женщины, 29-летнего мужчины и их 1.5-годовалой дочери.

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Уже предварительно установлено, что очагом возгорания стала электрическая печь.

«По одной из версий, погибшие взрослые включили электрическую плиту и оставили ее греться. В квартире было холодно, вот они и решили таким способом согреть помещение», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Напомним, сообщение о пожаре в одной из квартир в доме поступило в 20:40. Во время тушения из помещения вынесли бездыханные тела мужчины, женщины и маленькой девочки. Прибывшие на место врачи провели экстренные реанимационные мероприятия, но спасти ни взрослых, ни ребенка не удалось.

Место происшествия
Фото: СКР по Омской области

Сейчас по факту этой трагедии в СКР по Омской области уже возбуждено уголовное дело. Следователи изучают все версии, в том числе и про отопление квартиры с помощью электроплиты. Свою проверку проводят и в региональной прокуратуре.

Выясняются все версии трагедии
Фото: СКР по Омской области

Известно, что погибшая семья, ни на каких учетах не состояла. Между тем, в этом году омичи довольно-таки часто жаловались и жалуются на холод в квартирах.

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