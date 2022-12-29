Включили плиту, чтобы согреться. Появилась версия гибели омской семьи на пожаре

В Омске силовики продолжают разбираться во всех нюансах пожара в многоквартирном доме на Космическом проспекте, который унес жизнь 40-летней женщины, 29-летнего мужчины и их 1.5-годовалой дочери.
Уже предварительно установлено, что очагом возгорания стала электрическая печь.
«По одной из версий, погибшие взрослые включили электрическую плиту и оставили ее греться. В квартире было холодно, вот они и решили таким способом согреть помещение», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Напомним, сообщение о пожаре в одной из квартир в доме поступило в 20:40. Во время тушения из помещения вынесли бездыханные тела мужчины, женщины и маленькой девочки. Прибывшие на место врачи провели экстренные реанимационные мероприятия, но спасти ни взрослых, ни ребенка не удалось.
Сейчас по факту этой трагедии в СКР по Омской области уже возбуждено уголовное дело. Следователи изучают все версии, в том числе и про отопление квартиры с помощью электроплиты. Свою проверку проводят и в региональной прокуратуре.
Известно, что погибшая семья, ни на каких учетах не состояла. Между тем, в этом году омичи довольно-таки часто жаловались и жалуются на холод в квартирах.