В Омске в пожаре сгорела семья с трехлетним ребенком

В СУ СКР ро Омской области сообщили о страшном пожаре, который произошел в семейном общежитии на Космическом проспекте.
Сообщение о пожаре в одной из квартир поступило в дежурную часть МЧС около 20:40 часов сегодня, 28 декабря. Во время тушения в квартире нашли тела мужчины и женщины, а также ребенка трех лет без признаков жизни.
Проводятся реанимационные мероприятия, устанавливаются все подробности случившегося. Уточняется информация о погибших.
На место выехали следователи, началась проверка. По ее итогам могут возбудить уголовное дело, если для этого найдутся основания.
О возможных причинах возгорания в СУ СКР не сообщают.
Обновлено: позже следователи сообщили, что спасти ребенка не удалось.