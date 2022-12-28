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В Омске в пожаре сгорела семья с трехлетним ребенком

Сегодня, 16:17
Фото: 1MI
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Следователи выехали на место происшествия.

В СУ СКР ро Омской области сообщили о страшном пожаре, который произошел в семейном общежитии на Космическом проспекте.

Сообщение о пожаре в одной из квартир поступило в дежурную часть МЧС около 20:40 часов сегодня, 28 декабря. Во время тушения в квартире нашли тела мужчины и женщины, а также ребенка трех лет без признаков жизни.

Проводятся реанимационные мероприятия, устанавливаются все подробности случившегося. Уточняется информация о погибших.

На место выехали следователи, началась проверка. По ее итогам могут возбудить уголовное дело, если для этого найдутся основания.

О возможных причинах возгорания в СУ СКР не сообщают.

Обновлено: позже следователи сообщили, что спасти ребенка не удалось.

#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Пожар с погибшими#Пожары
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