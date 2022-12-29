В Омске завели уголовное дело после гибели на пожаре семьи с ребенком

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после пожара, который произошел вчера, 28 декабря, в пятиэтажке на Космическом проспекте. По предварительным данным, сообщение о пожаре поступило в 20:40.