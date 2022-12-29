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В Омске завели уголовное дело после гибели на пожаре семьи с ребенком

Сегодня, 05:15
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Пожар произошел вчера вечером на Космическом проспекте.

Следственный комитет России по Омской области завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после пожара, который произошел вчера, 28 декабря, в пятиэтажке на Космическом проспекте. По предварительным данным, сообщение о пожаре поступило в 20:40.

В огне от острого отравления продуктами горения погибли 3-летняя девочка и ее родители — 40-летняя женщина и 29-летний мужчина. Криминалисты осмотрел место происшествия и выяснили, что очагом возгорания стала плита. Возможно, произошел ее перекал. Точную причину установят во время пожарно-технической экспертизы. Расследование продолжается.

Обновлено: в СУ СКР уточнили возраст погибшей девочки — ей было около 1.5 лет.

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#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#Пожар с погибшими#Следственный комитет
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