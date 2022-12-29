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В Омск возвращаются «ларьки». Разрешили поставить 20 новых торговых точек

Сегодня, 10:40
Фото: 1MI
иллюстрация

В центре Омска и на окраинах «вырастут» новые нестационарные точки торговли

Список легальных «ларьков» в Омске пополнился. Внесли в список 20 новых нестационарных объектов торговли.

27 декабря администрация Омска внесла изменения в список разрешенных торговых объектов малой площади. Речь идет о «ларьках». Всего, согласно документу, в Омске 2181 нестационарный объект, а использоваться будет 1743.  Раньше был 2161 ларек, и нехитрые расчеты позволяют понять, что всего в Омске появится два десятка новых торговых точек. Хотя изменений в списке больше 30. Одних только новых точек с ритуальными услугами на Черлакском тракте зарегистрировали 13 штук.

Также зарегистрировали:

  • Универсальные ларьки с продуктами и другими товарами на Волгоградской, на Гашека, на 5-й Ленинградской, на 50 лет ВЛКСМ, на 4-й Транспортной, на Нефтезаводской, 19-го Партсъезда, Интернациональной, Челюскинцев и Омской;
  • Ларьки с общепитом поставят на остановке «Студенческая», на Комарова и на остановке «З-ий Разъезд», а также на Машиностроительной и в Амуре, но там ларьку разрешили «курсировать» между домами на 4-й Челюскинцев и Багратиона;
  • Ремонт обуви разрешили на Менделеева;
  • Продажу хлебобулочных изделий на Заозерной;
  • Только продукты на 1-й Осенней;
  • На Богдана Хмельницкого установят ларек с печатной продукцией.

Несмотря на многолетнюю борьбу с киосками, город продолжает разрешать их установку. Вопрос сложный, потому что владельцы нестационарных торговых точек платят аренду, а также делают многие товары доступнее. Но вид киосков обычно оставляет желать лучшего. 

 

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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Мэрия#Торговля#Малый бизнес#Магазин#Постановление
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