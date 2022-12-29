В Омск возвращаются «ларьки». Разрешили поставить 20 новых торговых точек

27 декабря администрация Омска внесла изменения в список разрешенных торговых объектов малой площади. Речь идет о «ларьках». Всего, согласно документу, в Омске 2181 нестационарный объект, а использоваться будет 1743. Раньше был 2161 ларек, и нехитрые расчеты позволяют понять, что всего в Омске появится два десятка новых торговых точек. Хотя изменений в списке больше 30. Одних только новых точек с ритуальными услугами на Черлакском тракте зарегистрировали 13 штук.