В Омской области нашли хулигана, «отрубившего» часть головы скульптуре

Тарское Прииртышье сообщило, что сотрудники ОМВД Тарского района задержали 19-летнего юношу, который попался на запись видеонаблюдения, когда снес предновогодней скульптуре половину головы.
По кадрам видеозаписи полицейские опознали тарчанина. Юношу задержали. В беседе с сотрудниками отдела он признался, что совершил свою выходку из хулиганских побуждений.
Напомним, скульптуре волка из мультфильма «Жил-был пес» снесли часть головы ночью перед 25 декабря. По информации в социальных сетях полиция инициировала проверку, хотя сами жители заявление о хулиганстве не подавали.
Теперь же скульптуру восстановили, один из известнейших мультипликационных персонажей продолжит радовать жителей севера Омской области.