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В Омской области нашли хулигана, «отрубившего» часть головы скульптуре

Сегодня, 14:10
Фото: скриншот видео 100 необычных мест Омска и Омской области
19-летний житель севера Омской области отломил в ночи морду «Волку», но его разыскала полиция. Юноша признался, что сломал предновогоднее украшение из хулиганских побуждений.

Тарское Прииртышье сообщило, что сотрудники ОМВД Тарского района задержали 19-летнего юношу, который попался на запись видеонаблюдения, когда снес предновогодней скульптуре половину головы.

По кадрам видеозаписи полицейские опознали тарчанина. Юношу задержали. В беседе с сотрудниками отдела он признался, что совершил свою выходку из хулиганских побуждений.

Напомним, скульптуре волка из мультфильма «Жил-был пес» снесли часть головы ночью перед 25 декабря. По информации в социальных сетях полиция инициировала проверку, хотя сами жители заявление о хулиганстве не подавали.

Теперь же скульптуру восстановили, один из известнейших мультипликационных персонажей продолжит радовать жителей севера Омской области.

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Фото: скриншот сообщества Тарского Прииртышья
#Дарья Зыкова#Полиция#Новости#Тара#Омская область#Хулиганы#Скульптура#Благоустройство
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