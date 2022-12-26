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«Волку» отбили половину морды. В Омской области вандал расправился со скульптурой

Сегодня, 11:01
Фото: скриншот видео 100 необычных мест Омска и Омской области

В Омской области среди ночи жестоко покалечили предновогоднюю скульптуру

В Таре украсили улицу предновогодними фигурами волка и зайца. Одна из них пострадала от рук неизвестного жителя Омской области.

Грустного волка с табличкой «Ты это, заходи, если че», установили жители Тары рядом с фигурой зайца, символизирующей грядущий год. Но персонаж мультфильма «Жил-был пес» не долго радовал горожан. Ночью перед 25 декабря неизвестный мужчина подошел к волку и снес ему половину «лица» одним ударом. Вандализм попал на камеры наружного видеонаблюдения, материал опубликовали в одном из омских сообществ.

Город55 обратился за комментарием в полицию. В пресс-службе рассказали, что заявления в полицию от создателей скульптуры не поступало, но в ОМВД Тарского района начали проверку по факту порчи имущества после того, как информация появилась в соцсетях.

Напомним, недавно полиция выяснила, кто разрушил ледовую скульптуру на «Зимнем Любинском»:

Омские полицейские нашли виновников разрушения скульптуры на «Зимнем Любинском»
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#Дарья Зыкова#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Тара#Вандализм#Скульптура
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