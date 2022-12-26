«Волку» отбили половину морды. В Омской области вандал расправился со скульптурой

Грустного волка с табличкой «Ты это, заходи, если че», установили жители Тары рядом с фигурой зайца, символизирующей грядущий год. Но персонаж мультфильма «Жил-был пес» не долго радовал горожан. Ночью перед 25 декабря неизвестный мужчина подошел к волку и снес ему половину «лица» одним ударом. Вандализм попал на камеры наружного видеонаблюдения, материал опубликовали в одном из омских сообществ.