«Волку» отбили половину морды. В Омской области вандал расправился со скульптурой

Грустного волка с табличкой «Ты это, заходи, если че», установили жители Тары рядом с фигурой зайца, символизирующей грядущий год. Но персонаж мультфильма «Жил-был пес» не долго радовал горожан. Ночью перед 25 декабря неизвестный мужчина подошел к волку и снес ему половину «лица» одним ударом. Вандализм попал на камеры наружного видеонаблюдения, материал опубликовали в одном из омских сообществ.
Город55 обратился за комментарием в полицию. В пресс-службе рассказали, что заявления в полицию от создателей скульптуры не поступало, но в ОМВД Тарского района начали проверку по факту порчи имущества после того, как информация появилась в соцсетях.
Напомним, недавно полиция выяснила, кто разрушил ледовую скульптуру на «Зимнем Любинском»: