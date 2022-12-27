Дело «Мимино», возрождение «Омского бекона» и новости от губернатора. Омск во вторник

Новость № 1. Судебная. Сегодня в Омской области вынесли новый приговор маршрутчику, известному по прозвищу «Мимино». Его обвиняли в незаконном изготовлении и хранении оружия, а также в убийстве соперника. Ранее его приговорили к 12 годам колонии, но после пересмотра дела решили отправить в колонию на 9 лет. Подробнее — в материале ниже.