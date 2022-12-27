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Дело «Мимино», возрождение «Омского бекона» и новости от губернатора. Омск во вторник

Сегодня, 15:40
Фото: Город55
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Судебная. Сегодня в Омской области вынесли новый приговор маршрутчику, известному по прозвищу «Мимино». Его обвиняли в незаконном изготовлении и хранении оружия, а также в убийстве соперника. Ранее его приговорили к 12 годам колонии, но после пересмотра дела решили отправить в колонию на 9 лет. Подробнее — в материале ниже.

От срока не отделаться. Омского «Мимино» окончательно отправили в колонию
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Новость № 2. Мясная. В Омске возродят сеть магазинов «Омский бекон». Открытием торговых точек может заняться не «Продо», а третье лицо. Как рассказал Городу55 источник, знакомый с ситуацией, в скором времени в Омске появится сразу три магазина этой фирмы.

В Омске возродят сеть магазинов «Омский бекон»
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Новость № 3. Общественная. Вместо ежегодной пресс-конференции состоялся «Диалог с губернатором», где омичи задали Александру Буркову интересующие их вопросы. Главные из них — помощь мобилизованным, строительство школы в микрорайоне «Серебряный берег» и борьба со свиным гриппом. Также губернатор рассказал, как внесение в санкционный список повлияет на его работу.

Губернатор Бурков прокомментировал свое внесение в санкционный список Великобритании
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