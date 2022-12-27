Проблемы не закончились. Семьи мобилизованных из Омской области пожаловались Буркову

Одни из первых вопросов, прозвучавших во время «Диалога с губернатором», оказались связаны с частичной мобилизации. Родственники мобилизованных омичей пожаловались на некоторые проблемы, которые не решились спустя три месяца после начала частичной мобилизации.
Первой в прямой эфир дозвонилась жительница Крутинского района. Женщина рассказала, что ее старший сын отправился на СВО, а младшие дети не могут получить поддержку государства.
«Младшие дети могут ходить в детский сад и питаться бесплатно, но это право нам нужно доказывать. Обратились в военкомат за документами — там говорят, что надо обращаться в военную часть, а в военной части отправляют обратно в военкомат», — поделилась омичка.
Губернатор Омской области Александр Бурков посоветовал омичке обратиться в районную администрацию, где работает штаб поддержки мобилизованных омичей. Заместителю министра региональной безопасности губернатор поручил заняться разрешением этой ситуации.
Вслед за жительницей Крутинского района на проблему пожаловалась супруга жителя Называевского района. По ее словам, женщина до сих пор не получает поддержку в виде дров и сухпайков для детей, а также ей отказывают в догазификации.
Как выяснилось, о ситуации омички знают в называевской администрации. По словам главы Называевского района Сергея Доценко, вопрос с поставкой дров женщине решается, воду к дому подведут уже этой весной. А вот с газом ситуация сложнее: ближайший газопровод находится в 35 километрах от населенного пункта, и подключение запланировано до 2025 года. Ситуацию также возьмут на контроль в областном правительстве.
Сергей Доценко отметил, что в одном только Называевском районе есть больше 200 семей мобилизованных, которым оказывают всестороннюю поддержку.