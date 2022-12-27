Проблемы не закончились. Семьи мобилизованных из Омской области пожаловались Буркову

Как выяснилось, о ситуации омички знают в называевской администрации. По словам главы Называевского района Сергея Доценко, вопрос с поставкой дров женщине решается, воду к дому подведут уже этой весной. А вот с газом ситуация сложнее: ближайший газопровод находится в 35 километрах от населенного пункта, и подключение запланировано до 2025 года. Ситуацию также возьмут на контроль в областном правительстве.