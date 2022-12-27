Губернатор Омской области гарантировал строительство школы в мкр «Серебряный берег»

Губернатор ответил на вопрос о постройке школы в микрорайоне Серебряный берег положительно. Подробнее о решении проблемы рассказал и. о. мэра Евгений Фомин.