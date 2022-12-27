Во время эфира «Диалог с губернатором» одна из дозвонившихся задала губернатору вопрос о строительстве школы в микрорайоне Серебряный берег.
«Я проживаю в микрорайоне Серебряный берег. У нас началось долгожданное строительство школы. Но на днях оно затормозилось. Оказалось, что жители дома посчитали, что неправомерно используют их территорию для проезда КамАЗов. Это одна проблема. Вторая — по территории школы проходят наземные сети „Омск РТС“, их нужно убирать», — делится местная жительница.
Губернатор поспешил успокоить жительницу микрорайона. По словам Александра Буркова, вопрос давно взят на контроль, собственники уже дали согласие на передачу участка под школу.
«Я с 2018 года получаю письма о помощи, чтобы в этом микрорайоне была школа. И мне наконец удалось уговорить собственников, чтобы они передали участок под школу в муниципальную собственность. Тепловые сети уберут. В понедельник аппаратном мне докладывали, что ситуацию с недовольством жителей урегулировали. Мы видим эту ситуацию, у нас ЦУР мониторит все обращения жителей», — убедил жительницу Омска губернатор.
По просьбе Буркова о ситуации подробнее рассказал и. о. мэра Евгений Фомин.
«Сам процесс строительства школы начат по инициативе жителей. Администрация города отторговала, зашел подрядчик. На данный момент там уже выполняются работы по вывозу старых фундаментов, работы не останавливались. Проводились встречи с теми, кто был против проезда грузовиков. Но всё было сделано по закону — это временный проезд. В итоге подавляющее большинство жителей поддерживают строительство школы», — прокомментировал Евгений Фомин.