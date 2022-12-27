В Омске возродят сеть магазинов «Омский бекон»

Как рассказал Городу55 источник, знакомый с ситуацией, в скором времени в Омске собираются открыть три брендированных магазина сети «Омский бекон». По его словам, торговые точки будут находиться на Первомайском рынке, на улице Стрельникова и в Амурском поселке.
Город55 обратился за комментарием к группе компаний «Продо». Предприятие ответило на наш запрос следующее:
«Речи о возрождении розничной сети „Омского бекона“ не идет. Группа „ПРОДО“ постоянно тестирует различные каналы продаж и продвижения продукции входящих в нее предприятий. Наиболее эффективные и перспективные направления выбираются для дальнейшего развития».
Источник компании уверен, что сеть магазинов откроется уже в следующем году, поэтому подобный ответ компании он не понимает. Возможно, такой ответ связан с тем, что сеть магазинов будет принадлежать не ей, а третьему лицу. А бренд, как и товар, будут закупать у самого «Омского бекона».