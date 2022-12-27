В Омске возродят сеть магазинов «Омский бекон»

Источник компании уверен, что сеть магазинов откроется уже в следующем году, поэтому подобный ответ компании он не понимает. Возможно, такой ответ связан с тем, что сеть магазинов будет принадлежать не ей, а третьему лицу. А бренд, как и товар, будут закупать у самого «Омского бекона».