«Пик пройден». Глава омского минздрава рассказал о ситуации с гриппом и коронавирусом

«Нареканий со стороны Роспотребнадзора нет. На прошлой неделе было 1500-1550 вызовов „скорой“, сейчас — около 1250-1300. Нагрузка на участкового врача была от 4 до 14 человек в день, стала от 1 до 10», — ответил Мураховский.