«Пик пройден». Глава омского минздрава рассказал о ситуации с гриппом и коронавирусом

В эфире программы «Диалог с губернатором» глава Омской области Александр Бурков рассказал о готовности системы здравоохранения к сезону гриппа.
«Благодаря опыту ковидного периода мы перепрофилировали в двух детских больницах почти 500 коек под заболевших гриппом. В таком же порядке перепрофилировали койки для взрослого населения. Пока у нас идет снижение на 20%. Эта тенденция сохраняется», — поделился губернатор Бурков.
Также губернатор обратился к министру здравоохранения региона Александру Мураховскому, чтобы прояснить ситуацию с заболеваемостью гриппом и еще не отступившим коронавирусом.
Как оказалось, пик заболеваемости гриппом уже пройден: он пришелся на 12–18 декабря, когда к врачам обратились порядка 27 тыс жителей. Это на 48% больше, чем неделю назад — 18 тыс жителей. Теперь заболеваемость пошла на убыль.
«Нареканий со стороны Роспотребнадзора нет. На прошлой неделе было 1500-1550 вызовов „скорой“, сейчас — около 1250-1300. Нагрузка на участкового врача была от 4 до 14 человек в день, стала от 1 до 10», — ответил Мураховский.
также известно, что порядка 30% медиков ушли на больничный: они, как и простые омичи, тоже подвержены гриппу.