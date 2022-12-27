От срока не отделаться. Омского «Мимино» окончательно отправили в колонию

Отметим, что это второй приговор по делу «Мимино». В первый раз мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима и обязали выплатить штраф в размере 110 тысяч рублей и 1,5 млн рублей компенсации супруге погибшего. Известно также, что ранее «Мимино» уже был судим за нападение на любовника своей первой жены. В прошлый раз он освободился из колонии по УДО.