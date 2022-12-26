Новое решение. Фигурантам дела о пожарах в Называевске переизберут меру пресечения

Следствие считает, что именно по их вине 6 мая 2022 года в Называевске случился пожар, который уничтожил порядка 100 строений. Предполагается, что мэр Называевска достоверно знал о введении особого противопожарного режима в регионе, но не обеспечил своевременную уборку мусора, сухой растительности, а также покос травы. Несмотря на это, он утвердил соответствующий паспорт безопасности Называевска.