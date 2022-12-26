Новое решение. Фигурантам дела о пожарах в Называевске переизберут меру пресечения

В пресс-службе Называевского районного суда сообщили о дате нового заседания по делу о майских пожарах в Называевске. Его запланировали на 3 января 2023 года — в этот день судья изберет меру пресечения подозреваемым на время суда.
Напомним, подозреваемыми в этот деле значатся мэр Называевска Виктора Лупиноса и бывшего начальника Называевского района электрических сетей производственного отделения Западные электрические сети ПАО «Россети Сибирь» Евгения Шаламова. Дело в отношении них завели по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
Следствие считает, что именно по их вине 6 мая 2022 года в Называевске случился пожар, который уничтожил порядка 100 строений. Предполагается, что мэр Называевска достоверно знал о введении особого противопожарного режима в регионе, но не обеспечил своевременную уборку мусора, сухой растительности, а также покос травы. Несмотря на это, он утвердил соответствующий паспорт безопасности Называевска.
В то же время бывший начальник ПАО «Россети Сибирь» Шаламов не обеспечил надежность работы и техническое обслуживание электрических сетей, а также своевременную уборку сухой растительности и покос травы возле трансформаторной подстанции и охранной зоны воздушной электролинии. Именно из-за этого после короткого замыкания на трансформаторной подстанции огонь перекинулся на траву, случился масштабный пожар.
Общий материальный ущерб составил свыше 192 млн рублей.
Накануне стало известно, что пострадавшему от пожара Называевску выделили 2.1 млн рублей. Эти деньги пойдут на создание противопожарной полосы.