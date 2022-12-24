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Пострадавшему от крупного пожара Называевску выделили 2,1 млн рублей

Сегодня, 12:51
Фото: 1MI
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Эти деньги пойдут на создание противопожарной полосы.

По данным с портала правовой информации, вышло постановление о выделении средств из резервного фонда правительства Омской области. Его подписал исполняющий обязанности председателя правительства Валерий Бойко.

Напомним, в мае этого года в Называевске произошел крупный пожар — горели жилмассивы и сухая трава на пустырях. В общей сложности сотрудникам МЧС пришлось тушить 135 возгораний одновременно. Десятки семей остались без крыши над головой.

Согласно постановлению, которое вышло 21 декабря 2022 года, правительство Омской области выделит 2,1 млн рублей на создание противопожарной полосы в виде рва и примыкающего к нему отвала на заболоченных участках местности в юго-восточной и северной части Называевска.

Контроль за исполнением возложили на Валерия Бойко.

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#Юлия Бармина#Общество#Новости#Омская область#Называевск#Пожары#Возгорание#Деньги#Правительство Омской области
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