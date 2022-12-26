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Индекс «Селедки под шубой». Выяснилось, во сколько омичам обойдется новогодний салат

Сегодня, 12:47
Фото: 1MI
иллюстрация

Популярный новогодний салат остался доступным по цене для омичей

За год подорожали только два ингредиента. «Сельдь под шубой» достойна украсить новогодний стол, а главное — доступна для омичей.

Росстат опубликовал традиционный предновогодний расчет стоимости самых популярных салатов. Выяснилось, что на конец ноября подорожали для «Селедки под шубой» только рыба и майонез, если сравнивать по России этот год и прошлый. В целом, индекс этого салата составил + 5,52%. Сельдь обойдется в среднем по 94,63 рубля за 350 грамм, 2 яйца — в 15,9 рублей, майонез для заправки — в 83,62 рубля, а из овощей самый дорогой — это картофель. 400грамм обойдется в 12,3 рубля, что значительно дешевле прошлого года. Всего чашка салата «потянет» на 224 рубля и 68 копеек. Незначительно подешевели яйца, а овощи все упали в цене.

Напомним, ранее мы писали о том, как Росстат рассчитал для «среднего» россиянина индекс оливье. «Сельдь под шубой» оказалось выгоднее выбирать в качестве основного салата на Новый год.

Фото: Росстат
Омичу все по плечу? Как за год подорожали новогодние салаты
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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Экономика#Новый год#Омская область#Росстат#Деньги#Цены на продукты
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