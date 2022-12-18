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Омичу все по плечу? Как за год подорожали новогодние салаты

Сегодня, 10:47
Фото: 1MI
иллюстрация

Для омичей новогодние салаты станут дороже

Федеральные статистики сравнили цены на ингредиенты.

Росстат определил стоимость ингредиентов для традиционных новогодних салатов. «Оливье» подорожал в среднем на 8,53%, «Сельдь под шубой» — на 5,52%. Для сравнениея аналитики брали период годовой давности — ноябрь 2021 года. Отметим, инфляция по итогам минувшего ноября составила 11,98%.

Среди ингредиентов «Оливье» больше всего выросли в цене зеленый горошек и маринованные огурцы (+17,94%). Более чем на 14% подорожал майонез, почти на 8% — вареная колбаса. А вот куриные яйца и овощи стали дешевле. Выгоднее всего оказался картофель (-33,26%).

Что касается «Сельди под шубой», роль сыграл ключевой продукт. Сельдь за год подорожала на 18,39%. И, напомним, увеличилась стоимость майонеза. Остальные ингредиенты — яйца и овощи — подешевели.

#Общество#Экономика#Новости#Россия#Омская область#Омск#Статистика#Продукты#Цены#Новый год
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