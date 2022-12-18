Среди ингредиентов «Оливье» больше всего выросли в цене зеленый горошек и маринованные огурцы (+17,94%). Более чем на 14% подорожал майонез, почти на 8% — вареная колбаса. А вот куриные яйца и овощи стали дешевле. Выгоднее всего оказался картофель (-33,26%).