Росстат определил стоимость ингредиентов для традиционных новогодних салатов. «Оливье» подорожал в среднем на 8,53%, «Сельдь под шубой» — на 5,52%. Для сравнениея аналитики брали период годовой давности — ноябрь 2021 года. Отметим, инфляция по итогам минувшего ноября составила 11,98%.
Среди ингредиентов «Оливье» больше всего выросли в цене зеленый горошек и маринованные огурцы (+17,94%). Более чем на 14% подорожал майонез, почти на 8% — вареная колбаса. А вот куриные яйца и овощи стали дешевле. Выгоднее всего оказался картофель (-33,26%).
Что касается «Сельди под шубой», роль сыграл ключевой продукт. Сельдь за год подорожала на 18,39%. И, напомним, увеличилась стоимость майонеза. Остальные ингредиенты — яйца и овощи — подешевели.