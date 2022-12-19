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Омский «Авангард» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» в гостях

Сегодня, 16:48
Фото: ХК Авангард
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Победный буллит на счету Владимира Ткачева.

В понедельник, 19 декабря в Уфе местный «Салават Юлаев» принимал омский «Авангард». Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а победитель был определен только в серии послематчевых буллитов.

Омичи начали бодро и быстро, но ко второй половине периода просели и на 15-й минуте нападающий хозяев Александр Хмелевски в большинстве открыл счет в игре.

Начало второй двадцатиминутки, напротив, осталось за «Салават Юлаевым», однако постепенно игра выровнялась, «ястребы» заработали на себе удаление, которое реализовали. Однако судьи усмотрели офсайд и гол отменили. 

Омичи не успокоились и на 16-й минуте периода Владимир Ткачев с передачи Семена Чистякова устроил повтор и восстановил равенство в игре. 

Третий период голами болельщиков не порадовал, хотя обе команды были близки к этому. Победителя не выявил и овертайм.

В серии буллитов удача была на стороне «Авангарда», – победная шайба на счету Владмира Ткачева.

Следующий матч омичи также проведут на выезде 21 декабря в Астане, где сыграют с местным «Барысом».

#Василий Попов#Общество#Город#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Уфа#Владимир Ткачев#Хоккей#Авангард#КХЛ#ХК "Салават Юлаев"
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