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ХК "Салават Юлаев"

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2024
Третье поражение подряд. «Авангард» на выезде уступил «Салавату Юлаеву»
17 сентября, 16:31
Репетиция плей-офф: форвард «Аванграда» Ткачев — о предстоящей игре с «Салаватом»
Игрок ждет от сегодняшнего матча атакующий хоккей с обеих сторон.
13 февраля, 09:40
2023
В Омске отменили матч между «Барысом» и «Салаватом» из-за прощания с хоккеистом
Прощание с Родионом Амировым пройдет в Уфе 21 августа.
19 августа 2023, 08:26
2022
Омский «Авангард» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» в гостях
Победный буллит на счету Владимира Ткачева.
19 декабря 2022, 16:48

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