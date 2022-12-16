Омич попался на торговле алкоголем из-за кражи у фермера

В августе 2022 года его деятельность пресекли, когда он попался на краже деталей от сельскохозяйственной техники из склада местного фермера. Сумма ущерба составила более 30 тыс рублей. Во время обыска у фигуранта дела нашли почти 500 бутылок водки.