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Омич попался на торговле алкоголем из-за кражи у фермера

Сегодня, 08:11
Фото: 1MI
Мужчина занимался незаконной торговлей алкоголем. Его деятельность пресекли во время обыска, когда он стал подозреваемым в краже.

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Полтавского района. Он обвиняется в приобретении, хранении и сбыте поддельного алкоголя в крупном размере, а также краже в значительном размере.

Следователи выяснили, что с октября 2021 года по август 2022 года мужчина покупал немаркированный алкоголь, который продавал местным жителям по цене ниже рынка. На незаконной торговле он заработал более 200 тыс рублей.

В августе 2022 года его деятельность пресекли, когда он попался на краже деталей от сельскохозяйственной техники из склада местного фермера. Сумма ущерба составила более 30 тыс рублей. Во время обыска у фигуранта дела нашли почти 500 бутылок водки.

Мужчина признал вину и возместил причиненный от кражи ущерб. Уголовное дело передали в суд.

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#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Прокуратура#Нелицензированный алкоголь
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