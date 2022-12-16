Омич попался на торговле алкоголем из-за кражи у фермера

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Полтавского района. Он обвиняется в приобретении, хранении и сбыте поддельного алкоголя в крупном размере, а также краже в значительном размере.
Следователи выяснили, что с октября 2021 года по август 2022 года мужчина покупал немаркированный алкоголь, который продавал местным жителям по цене ниже рынка. На незаконной торговле он заработал более 200 тыс рублей.
В августе 2022 года его деятельность пресекли, когда он попался на краже деталей от сельскохозяйственной техники из склада местного фермера. Сумма ущерба составила более 30 тыс рублей. Во время обыска у фигуранта дела нашли почти 500 бутылок водки.
Мужчина признал вину и возместил причиненный от кражи ущерб. Уголовное дело передали в суд.