Из латуни, меди и алюминия. В Омске начнут выпускать собственные монеты

В середине февраля в Омской крепости откроется новая историческая локация. В Денежной кладовой омичи смогут изучить историю «Сибирских монет».
В 1763 году при Екатерине II вышел указ об учреждении Сузунского монетного двора, где чеканилась сибирская монета. Ее выплавляли из меди с незначительным содержанием серебра и золота (до 1781 года), а потом медные монеты общегосударственного образца.
Такие монеты использовали в Сибири до 30 июля 1802 года. После чего более 20 лет их использовали в денежном обращении наравне с общегосударственными.
Посетители монетного двора в Омской крепости смогут сами изготовить «сибирскую монету», как сувенир. Их можно будет изготовить из латуни, меди и алюминия.