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Из латуни, меди и алюминия. В Омске начнут выпускать собственные монеты

Сегодня, 06:31
Фото: vk.com/omskfortress

В Омске начнут делать монеты из латуни, меди и алюминия

В Омской крепости откроется необычная локация.

В середине февраля в Омской крепости откроется новая историческая локация. В Денежной кладовой омичи смогут изучить историю «Сибирских монет».

В 1763 году при Екатерине II вышел указ об учреждении Сузунского монетного двора, где чеканилась сибирская монета. Ее выплавляли из меди с незначительным содержанием серебра и золота (до 1781 года), а потом медные монеты общегосударственного образца.

Такие монеты использовали в Сибири до 30 июля 1802 года. После чего более 20 лет их использовали в денежном обращении наравне с общегосударственными.

Посетители монетного двора в Омской крепости смогут сами изготовить «сибирскую монету», как сувенир. Их можно будет изготовить из латуни, меди и алюминия.

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#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Культура#Монета
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