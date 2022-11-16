«Антошка, пойдем копать картошку!» Центробанк выпустил монеты с героем мультфильма

Тираж монет номиналом 3 рубля составил 7 тыс штук, номиналом 25 рублей — 850 тыс штук, номиналом 25 рублей с цветным покрытием — 150 тыс штук. На одной из сторон монеты находятся надписи «Российская Федерация», «Банк России», дата «2022 г.» и номинал. На другой стороне — изображение главного героя мультфильма «Антошка» и надпись «Веселая карусель № 1».