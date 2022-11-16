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«Антошка, пойдем копать картошку!» Центробанк выпустил монеты с героем мультфильма

Сегодня, 05:36
Фото: скриншот видео Банка России

Банк России выпустил монеты с героем известного мультфильма Антошкой

Монеты номиналом 3 рубля и 25 рублей выпустили накануне.

Вчера, 15 ноября, Банк России выпустил памятные монеты с главным героем мультфильма «Антошка» из киноальманаха «Веселая карусель». Монеты представлены в трех вариантах: 3-рублевая серебряная, 25-рублевая из недрагоценных металлов и 25-рублевая из недрагоценных металлов с цветным покрытием.

Тираж монет номиналом 3 рубля составил 7 тыс штук, номиналом 25 рублей — 850 тыс штук, номиналом 25 рублей с цветным покрытием — 150 тыс штук. На одной из сторон монеты находятся надписи «Российская Федерация», «Банк России», дата «2022 г.» и номинал. На другой стороне — изображение главного героя мультфильма «Антошка» и надпись «Веселая карусель № 1».

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Россия#Омск#Омская область#Монета#Драгоценные монеты#Центробанк
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