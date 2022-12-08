В Омской области начали создавать мурал по эскизу юной художницы

В пресс-службе областного правительства рассказали о мурале, который напишут на стене здания в центре «Авангард» в Омской области. Рисунок перенесут на стену с эскиза победительницы патриотического конкурса, посвященного теме подвига соотечественников в ходе специальной военной операции.
Юная омичка сама приняла участие в росписи стены. На оригинальном рисунке девушки изображен солдат с автоматом в руках, а за ним располагается надпись «Своих не бросаем».
Ранее муралы по мотивам рисунков призеров конкурса уже появились на стенах Центра технического творчества «Мечта» и Детско-юношеской спортивной школы № 1 «Развитие спортивных единоборств и аэробики».