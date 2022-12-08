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В Омской области начали создавать мурал по эскизу юной художницы

Сегодня, 11:08
Фото: omskportal.ru
Мурал появится на стене одного из зданий на территории учебно-методического центра «Авангард», что базируется в ДОЛ «Орленок».

В пресс-службе областного правительства рассказали о мурале, который напишут на стене здания в центре «Авангард» в Омской области. Рисунок перенесут на стену с эскиза победительницы патриотического конкурса, посвященного теме подвига соотечественников в ходе специальной военной операции.

Юная омичка сама приняла участие в росписи стены. На оригинальном рисунке девушки изображен солдат с автоматом в руках, а за ним располагается надпись «Своих не бросаем».

Ранее муралы по мотивам рисунков призеров конкурса уже появились на стенах Центра технического творчества «Мечта» и Детско-юношеской спортивной школы № 1 «Развитие спортивных единоборств и аэробики».

#Общество#Новости#Омская область#Рисунок#Мурал#Художница#Спецоперация
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