В Омской области начали создавать мурал по эскизу юной художницы

В пресс-службе областного правительства рассказали о мурале, который напишут на стене здания в центре «Авангард» в Омской области. Рисунок перенесут на стену с эскиза победительницы патриотического конкурса, посвященного теме подвига соотечественников в ходе специальной военной операции.