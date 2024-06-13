gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Рисунок

Выбрать дату
2024
Мэр Шелест призвал омичей перестать рисовать граффити на стенах зданий
Градоначальник рассказал, как сложно отмывать поверхности от граффити и призвал омичей не рисовать на стенах зданий.
13 июня, 13:48
2023
Космос, природа и любовь. В Омске появились три новых граффити
6 сентября 2023, 07:14
«Хочу, чтобы мозаика жила». Омский художник рассказал о важности своего ремесла
Художник-монументалист Антон Козлов работает в редкой технике мозаики и передает свои знания студентам Омского педагогического университета.
1 сентября 2023, 06:36
«Хороший был кот». Омич продает картину с портретом питомца за 3,5 млн рублей
14 июля 2023, 06:35
«Нужно разделять искусство и бомбинг». В центре Омска со стен отмыли граффити
Чтобы привести одну стену в первозданный вид необходимо от 2 до 4 дней и 15 литров растворителя.
19 мая 2023, 09:46

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика