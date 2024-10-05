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Мурал

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2024
На здании омского министерства спорта появится мурал, посвященный местным командам
Картину рисует новосибирская художница, которая уже работала в Омске.
5 октября, 13:10
«Он художник, он так видит». Омичи поделились мнением о новом мурале в центре города
29 сентября, 13:59
В Омске появился первый за Уралом музей под открытым небом
Сегодня в Омске презентовали музей под открытым небом, который был создан в рамках международного арт-фестиваля, муралы для него готовили художники из 11 стран.
14 сентября, 13:18
Новый арт-объект: на многоэтажке в Омске появится огромный жеребец
8 августа, 07:09
2023
Космос, природа и любовь. В Омске появились три новых граффити
6 сентября 2023, 07:14
В центре Омска завершена работа над одним из крупнейших спортивных граффити
На подпорных стенках реки между Юбилейным и Комсомольским мостами появились яркие изображения различных видов спорта.
11 августа 2023, 06:57

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