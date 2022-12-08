Новость № 1. В Омской области девушка предложила молодому человеку убить ее мать и отчима. По ее словам, так они не смогли бы мешать их отношениям. В итоге молодой человек согласился. Помимо родителей, он также убил маленькую сестру. В ближайшее время состоится судебное заседание.
Новость № 2. В Омске вынесли приговор организаторам подпольной нарколаборатории и межрегионального канала наркотрафика. Во время обыска было изъято около 1,5 килограммов синтетического наркотика на сумму около 3 млн рублей. Виновным жителям Сочи и Санкт-Петербурга назначено наказание в виде 11 лет в колонии строгого режима.
Новость № 3. 29-летний омич ударил 60-летнего приятеля кухонным ножом в живот. Они распивали алкоголь, когда завязался конфликт из-за портативной колонки. Пожилой мужчина отказался отдавать колонку, за что и получил удар в живот. В настоящее время пострадавший находится в больнице, а фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы.