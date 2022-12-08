Новость № 1. В Омской области девушка предложила молодому человеку убить ее мать и отчима. По ее словам, так они не смогли бы мешать их отношениям. В итоге молодой человек согласился. Помимо родителей, он также убил маленькую сестру. В ближайшее время состоится судебное заседание.