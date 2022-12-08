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Семейная расправа, нарколаборатория и «музыкальный» конфликт. Омск сегодня

Сегодня, 14:02
Фото: Город55
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Итоги четверга.

Новость № 1. В Омской области девушка предложила молодому человеку убить ее мать и отчима. По ее словам, так они не смогли бы мешать их отношениям. В итоге молодой человек согласился. Помимо родителей, он также убил маленькую сестру. В ближайшее время состоится судебное заседание.

Доказательства собраны. Прокуратура поддержала обвинение малолетних убийц из Юрьевки
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Новость № 2. В Омске вынесли приговор организаторам подпольной нарколаборатории и межрегионального канала наркотрафика. Во время обыска было изъято около 1,5 килограммов синтетического наркотика на сумму около 3 млн рублей. Виновным жителям Сочи и Санкт-Петербурга назначено наказание в виде 11 лет в колонии строгого режима.

Организаторам подпольной нарколаборатории в Омске дали 11 лет «строгача»
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Новость № 3. 29-летний омич ударил 60-летнего приятеля кухонным ножом в живот. Они распивали алкоголь, когда завязался конфликт из-за портативной колонки. Пожилой мужчина отказался отдавать колонку, за что и получил удар в живот. В настоящее время пострадавший находится в больнице, а фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы.

Омич ударил друга ножом из-за музыкальной колонки
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#Город#Новости#Омск#Омская область#Убийство#Уголовное дело#Наркотики#Синтетические наркотики#Нож#Удар ножом#Юлия Бармина
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