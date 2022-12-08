Доказательства собраны. Прокуратура поддержала обвинение малолетних убийц из Юрьевки

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что прокуроры Павлоградского района поддержали в суде государственное обвинение по уголовному делу о тройном убийстве.
Павлоградский районный суд рассматривает уголовное дело, фигурантами в котором являются двое несовершеннолетних. Юную 14- летнюю девушку и 17-летнего парня обвиняют по пп. «а», «в», «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего лица в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору».
Убийство произошло в селе Юрьевка Павлоградского района. Следствие установило, что девушка предложила молодому человеку убить ее мать и отчима под предлогом того, что никто в таком случае не будет мешать их отношениям. Молодой человек согласился.
В ноябре 2022 года суд приступил к рассмотрению дела. На заседании огласили порядок исследования доказательств, огласили обвинение и произвели допрос свидетелей.
Подсудимый юноша вину признал полностью, девушка — лишь частично. Она отметила, что убивать малолетнюю сестру не планировала. В следующем судебном заседании, назначенном на 20 декабря 2022 года государственный обвинитель продолжит представление доказательств стороны обвинения.
Напомним, что ранее в распоряжение Города55 попала видеозапись беседы следователей с юной обвиняемой. Выжить в той кровавой бойне удалось только 6-летнему ребенку. Погибли двое взрослых и 10-летняя девочка.