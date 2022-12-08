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Организаторам подпольной нарколаборатории в Омске дали 11 лет «строгача»

Сегодня, 09:59
Фото: 1MI
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В Омске вынесли приговор организаторам подпольной нарколаборатории

Во время обыска было изъято около 1,5 килограммов синтетического наркотика на сумму около 3 млн рублей.

По сообщению УФСБ России по Омской области, организаторам подпольной нарколаборатории вынесли приговор.

Ранее, житель Сочи и житель Санкт-Петербурга организовали подпольную нарколабораторию в своем гараже, а также межрегиональный канал наркотрафика из Омской области в другие регионы России. За что и были задержаны в мае 2022 года.

Во время проверки было обнаружено и изъято около 1,5 килограммов синтетического наркотика на сумму около 3 млн рублей, а также прекурсоры и оборудование для изготовления наркотиков.

Было возбуждено и расследовано уголовное дело. Омский областной суд признал мужчин виновными по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием сети «Интернет»). Им назначено наказание в виде 11 лет в колонии строгого режима.

#Юлия Бармина#Новости#Происшествия#Омск#Уголовное дело#Наркотики#Синтетические наркотики
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