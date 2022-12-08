Омич ударил друга ножом из-за музыкальной колонки

Выяснилось, что накануне к омичу в гости пришел друг. Они начали пить алкоголь, когда приятель потребовал отдать портативную колонку. Хозяин отказал, после чего гость ударил его кухонным ножом в живот. Потерпевший смог открыть квартиру и позвать на помощь. Медиков и полицейских вызвали соседи.