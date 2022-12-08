Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Омич ударил друга ножом из-за музыкальной колонки

Сегодня, 13:17
Фото: 1MI
Иллюстрация
Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию поступил звонок из больницы с сообщением о доставлении 60-летнего омича с проникающим ножевым ранением.

Выяснилось, что накануне к омичу в гости пришел друг. Они начали пить алкоголь, когда приятель потребовал отдать портативную колонку. Хозяин отказал, после чего гость ударил его кухонным ножом в живот. Потерпевший смог открыть квартиру и позвать на помощь. Медиков и полицейских вызвали соседи.

Полицейские задержали виновного, им оказался 29-летний омич. По словам фигуранта, ссора возникла из-за разных музыкальных предпочтений.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. По решению суда ему избрана мера пресечения — заключение под стражу. А также ему грозит до 10 лет тюрьмы.

#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Нож#Музыка
Подпишитесь
«Надо потерпеть»: студенты ОмГПУ пожаловались на идущий во время занятий ремонт
Сегодня, 06:00
Взятка на взятке. В Омской области выявили 2500 коррупционных нарушений
Сегодня, 07:24
Кто и как задерживает строительство омских школ, которыми заинтересовался генпрокурор
Сегодня, 11:58
Одна из богатейших женщин Омска переписала свой бизнес на мужчину
Сегодня, 07:11
Омские перевозчики заявили, что теряют прибыль из-за бесплатных перевозок
Сегодня, 10:46
Лаборатория «Гемотест» выявила повышенный уровень холестерина у жителей Омска
Сегодня, 04:00