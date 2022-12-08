Омич ударил друга ножом из-за музыкальной колонки

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию поступил звонок из больницы с сообщением о доставлении 60-летнего омича с проникающим ножевым ранением.
Выяснилось, что накануне к омичу в гости пришел друг. Они начали пить алкоголь, когда приятель потребовал отдать портативную колонку. Хозяин отказал, после чего гость ударил его кухонным ножом в живот. Потерпевший смог открыть квартиру и позвать на помощь. Медиков и полицейских вызвали соседи.
Полицейские задержали виновного, им оказался 29-летний омич. По словам фигуранта, ссора возникла из-за разных музыкальных предпочтений.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. По решению суда ему избрана мера пресечения — заключение под стражу. А также ему грозит до 10 лет тюрьмы.