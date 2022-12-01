Следы невиданных зверей. В Омской области голодные животные «атаковали» кормовые поля

В 2022 году в Омской области решили провести своеобразный эксперимент с подкормкой диких животных в естественных условиях — засеять кормовые поля. Сказано — сделано: правительство Омской области выделило более 30 млн рублей на покупку посевного материала и сельхозтехники, а специалисты БУ «Управление по охране животного мира» засадили свыше 203 гектаров в трех заказниках в Любинском, Муромцевском и Саргатском районах. В последние дни календарной осени Город55 решил посетить эти поля, чтобы убедиться, удался ли этот эксперимент.
Лесом, полем
За 130 с лишним километров от Омска, в Саргатском районе, находится Государственный природный зоологический заказник регионального значения «Высокий Увал». Собственно, туда-то и лежит наш путь. Недалеко от села Андреевка встречаемся с охотинспекторами.
Дальше — по полям. Петляем мимо околков и углубляемся в заказник. По дороге узнаем, что эта особо охраняемая территория была создана в 2013 году, площадь ее более 35 тысяч гектаров. Обитают тут лоси и косули, кабаны и лисы, корсаки и енотовидные собаки, барсуки, зайцы и прочие представители омской фауны. Из птиц, которых тут благодаря равнинному ландшафту превеликое множество, можно встретить и привычных уток с лебедями, и довольно-таки редких орлов и беркутов.
Проехав с десяток километров, тормозим у интересного ландшафта — зеленого поля под снегом.
«Это и есть наши кормовые поля. Вот это зеленое — рапс, дальше растет и овес, и топинамбур, и подсолнечник, а также горох, ячмень и пшеница. Это лучшие по биотехническим показателям кормовые культуры для диких животных», — в один голос поясняют нам специалисты Управления по охране животного мира.
Зеленые побеги над снегом, желтые неубранные поля и голые березы смотрятся контрастно и весьма эффектно.
Голод не тетка
Осматриваем поля и попутно выясняем, что подкормка животных зимой длится от 120 до 150 дней. Главная ее цель — уберечь зверей от гибели из-за голода, от бесконтрольного перемещения в поисках корма в другие охотугодья с менее строгим режимом охраны, где они станут легкой добычей браконьеров.
«В Омской области зима долгая и холодная. Замерзшие водоемы и глубокие сугробы оставляют животных без нормального пищеварения. Например, снег, который иногда хватают копытные — лоси, косули и прочие, после поедания сухой травы, не покрывает полностью дефицита воды и солей. Кроме того, чтобы растопить снег для получения нескольких литров воды, животные вынуждены затратить значительное количество энергии, необходимой им для выживания в холода», — поясняют специалисты.
Потому главным для выживания многих видов диких животных зимой является добыча максимально увлажненной пищи, и при этом с минимальной затратой энергии. Вот зверей и подкармливают в максимально комфортных и привычных условиях: кабанов — вблизи незамерзающих болот, косуль и лосей — на площадках с хорошим обзором, на окраинах полей, в высокоствольных малоснежных сосняках и на опушках.
Объясняют представители Управления и то, почему высажены именно рапс и топинамбур. Оказывается, последний имеет наибольшую биомассу и охотно поедается зверьем всех пород и мастей в любое время года, потому-то его и оставляют в зиму на корню.
«Что касается рапса, то это наиболее влагоемкий корм, так как подснежные части растения даже в сильный мороз остаются влажными. Топинамбур же ценен тем, что он мало вмерзает в землю, потому может являться кормом для животных на протяжении 8 месяцев. Побеги топинамбура охотно поедают косули и зайцы. Не откажутся они и от силоса из этих побегов. Клубни предпочитают кабаны, они вырывают их из почвы. Эти же клубни используются для подкормки оленей и косуль», — рассказал Городу55 инспектор особо охраняемых природных территорий Управления по охране животного мира Александр Ларионов.
Без кавалеров
Еще один нюанс, о котором мало кто знает. Кабан — это животное, которому нужна высококалорийная, белковая пища — земляные черви, насекомые, плоды, клубни растений, зерновые и бобовые. Зимой, особенно в снежные годы с глубоким промерзанием почвы, большинство из кормов становятся для этих копытных недосягаемыми, что часто приводит к гибели и длительному голоданию.
«Из-за зимней голодовки большое число самок весной либо останутся прохолостными, то есть не дадут потомства, либо значительно снизится их плодовитость», — сообщил инспектор Александр Литвинов из заказника «Аллапы» в Муромцевском районе.
Отметим, что в конце марта текущего года Город55 посещал этот заказник. На снегоходе, к которому были прикреплены сани с кормовой смесью, объехали кормушки, самая дальняя из которых находилась на расстоянии 20 километров. Необычно и экстремально.
Уже тогда было видно, какой популярностью пользуются эти места у диких обитателей заказника: кабаны, косули, лоси и даже представители кошачьего семейства — рыси — захаживали чем-нибудь полакомиться. Многочисленные следы на снегу это подтверждали.
К слову, ближе к лету кормовые поля появились и там.
Не зарастет… животная тропа
Но вернемся к полям в «Высоком Увале». Звери не просто облюбовали этот «ресторан под открытым небом», они практически живут в нем. Косули, зайцы, лисы вытоптали буквально каждый метр и на полях, и около, и чуть поодаль. Кабаны и вовсе проложили удобные и весьма комфортные тропинки со стороны болот, по которым и ходят столоваться. В паре километров от полей рядом с кормушками в околке обнаружилось лежбище сразу четырех лосей: подкрепились, отдохнули — и дальше по своим делам.
Захаживал в эти места поднабрать жира и гость посерьезнее — медведь. Появился в августе, пришел отведать овса и на какое-то время распугал всех остальных посетителей.
«Вот овес у нас хороший. Вот это все поле осенью у нас выкатал медведь. Приходил, долго тут у нас жил и где-то там у нас в болоте остался зимовать. Залег в спячку еще в начале ноября. Овсяное молочко для него — это самый лучший способ набрать жир», — рассказывает инспектор охотхозяйства Николай Никулин.
Словом, эксперимент с кормовыми полями в Омской области удался. О чем как нельзя лучше говорит вот этот ее прилично упитанный представитель с довольной мордочкой, который почтил нас своим присутствием ближе к сумеркам. Правда, пришлось его подождать в засаде довольно много времени.
Отметим, что и традиционные кормушки ни в одном из заказников не забросили, а по-прежнему раз в несколько дней пополняют их. При этом корм не ссыпают в кучу, чтобы избежать потасовок между постояльцами.
«Вот одна из подкормочных площадок для кабанов. Подсыпаем корм раз в несколько дней. Растягиваем его полосами, чтобы всем хватило места и животные не дрались между собой», — рассказывают инспекторы Никулин и Ларионов.
За три-четыре дня обитатели здешних мест съедают около 300—400 килограммов такого вот бесплатного лакомства.