Следы невиданных зверей. В Омской области голодные животные «атаковали» кормовые поля

Но вернемся к полям в «Высоком Увале». Звери не просто облюбовали этот «ресторан под открытым небом», они практически живут в нем. Косули, зайцы, лисы вытоптали буквально каждый метр и на полях, и около, и чуть поодаль. Кабаны и вовсе проложили удобные и весьма комфортные тропинки со стороны болот, по которым и ходят столоваться. В паре километров от полей рядом с кормушками в околке обнаружилось лежбище сразу четырех лосей: подкрепились, отдохнули — и дальше по своим делам.