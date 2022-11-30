В ГУ МЧС России по Омской области предупредили жителей региона об аномальных морозах, которые сохранятся еще на несколько дней. Такая погода держится в регионе порядка недели, и омичам напомнили о правилах поведения зимой.
Обь-Иртышское УГМС сообщило, что с 1 по 4 декабря температура воздуха будет опускаться до минимальной: ожидается похолодание на 10 градусов ниже нормы, до -32 градусов.
В такой мороз омичам советуют по возможности оставаться дома и избегать долгого нахождения на улице. Автомобилистам напомнили, что перед поездкой следует проверить машину и позаботиться об исправности всех систем.
Дома не следует оставлять без присмотра обогреватели и раскаленные печи, не перегружать электросети и следить за детьми вблизи обогревателей.
При возникновении пожаров, происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте о них по телефону 101.