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Спасатели предупредили омичей о жутких морозах в первые дни декабря

Сегодня, 09:12
Фото: Город55
Аномально низкая температура держится в регионе уже больше недели.

В ГУ МЧС России по Омской области предупредили жителей региона об аномальных морозах, которые сохранятся еще на несколько дней. Такая погода держится в регионе порядка недели, и омичам напомнили о правилах поведения зимой.

Обь-Иртышское УГМС сообщило, что с 1 по 4 декабря температура воздуха будет опускаться до минимальной: ожидается похолодание на 10 градусов ниже нормы, до -32 градусов.

В такой мороз омичам советуют по возможности оставаться дома и избегать долгого нахождения на улице. Автомобилистам напомнили, что перед поездкой следует проверить машину и позаботиться об исправности всех систем.

Дома не следует оставлять без присмотра обогреватели и раскаленные печи, не перегружать электросети и следить за детьми вблизи обогревателей.

При возникновении пожаров, происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте о них по телефону 101.

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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Мороз#Заморозки
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