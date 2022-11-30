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«Мороз и солнце». Холода в Омске в начале декабря не уступят ноябрьским

Сегодня, 09:37
Фото: Город55

В Омской области на начало декабря задержится антициклон с полярным воздухом

Омичи привыкли к морозам, несмотря на их аномальность для ноября. Теперь холод останется с жителями региона на «законных» календарных основаниях. Начало декабря щадить омичей не собирается.

По прогнозу от Обь-Иртышского УГМС видно, что обширный арктический антициклон нас пока не покинет. С 23 по 30 ноября вводилось даже штормовое предупреждение из-за аномального холода. Температура была ниже среднесуточной нормы для тех чисел на 12-17 градусов.

Ночами жителей Омской области так и будет подстерегать скрипучий мороз: с 30 ноября на 1 декабря местами до -31 градуса. С четверга на пятницу и с пятницы на субботу до -32 градусов по северу региона. В целом температуру обещают от -21 до -26.

Днем 1 декабря почти потепление — от -14 до -19, только местами до -24. На 2 и 3 декабря от -16 до -21 градуса. Атмосферное давление «скакать» не будет, ветер в основном ожидается не сильный, северо-восточный, только в субботу днем начнет менять направление на северо-западное.

Осадков почти не ожидается, облачность переменная, а значит, омичи успеют еще полюбоваться особенным ярко-синим цветом неба, свойственным морозным дням. Главное — не забыть, что под ногами гололед.

Отметим, что в связи с холодами спасатели МЧС предупредили омичей о необходимости соблюдать правила безопасности:

Спасатели предупредили омичей о жутких морозах в первые дни декабря
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Фото: Обь-Иртышское УГМС
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