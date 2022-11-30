Ночами жителей Омской области так и будет подстерегать скрипучий мороз: с 30 ноября на 1 декабря местами до -31 градуса. С четверга на пятницу и с пятницы на субботу до -32 градусов по северу региона. В целом температуру обещают от -21 до -26.