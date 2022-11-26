«Варваре на морозе нос оторвали». Омскую область проверили на готовность к зиме

Результаты проверки показали, что из 443 сибирских муниципальных образований паспорта готовности получили 408. Не готовы оказались 35 сибирских муниципалитетов. 11 из них не получали паспорта больше трех лет. Среди них обнаружились и Усть-Ишимский район, и Омский район, а также Кормиловское городское поселение.