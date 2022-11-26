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«Варваре на морозе нос оторвали». Омскую область проверили на готовность к зиме

Сегодня, 10:15
Фото: 1MI
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Несколько районов в Омской области оказались не готовы к отопительному сезону

Стукнули 30-градусные морозы, а подготовились к ним не все. Сибирский Ростехнадзор выявил три района-нарушителя в Омской области.

Пресс-служба Сибирского управления Ростехнадзора опубликовала информацию о неготовности трех районов Омской области к отопительному сезону.

Результаты проверки показали, что из 443 сибирских муниципальных образований паспорта готовности получили 408. Не готовы оказались 35 сибирских муниципалитетов. 11 из них не получали паспорта больше трех лет. Среди них обнаружились и Усть-Ишимский район, и Омский район, а также Кормиловское городское поселение.

«Муниципальные образования, не получившие паспорт готовности, обязаны продолжить работу по устранению выявленных нарушений для получения положительного акта готовности», — предупредило управление Сибирского Ростехнадзора.

Паспорта не получили из-за  ненадлежащей подготовки теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Кто-то не проводил диагностику безопасности оборудования. Кто-то запускал новые котельные без предварительного заключения Ростехнадзора. Где-то не запаслись топливом. Еще одной из причин стала кадровая политика. Не везде персонал подготовили к работе с оборудованием.

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#Дарья Зыкова#Отопление#Новости#Омская область#Ростехнадзор#Отопительный сезон
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